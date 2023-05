Arnold vil aldri vende tilbake til rollen som Terminator.

HQ

Det hele begynte så utrolig bra. James Camerons første Terminator-film var begynnelsen på noe stort, og oppfølgeren, Terminator 2: Judgement Day, har blitt hyllet som kanskje den beste actionfilmen noensinne siden den kom ut i 1991. Men så gikk det ganske raskt nedoverbakke. Terminator 3 ble latterliggjort, for ikke å snakke om Terminator: Salvation, Genysis og den siste oppføringen i franchisen - Dark Fate. I et nylig intervju med The Hollywood Reporter snakket Arnold Schwarzenegger selv om sitt syn på Terminator og hvorfor han aldri vil komme tilbake til rollen som T-800.

"Franchisen er ikke ferdig. Jeg er ferdig. Jeg fikk beskjeden høyt og tydelig at verden ønsker å gå videre med et annet tema når det gjelder The Terminator. Noen må komme opp med en god idé. The Terminator var i stor grad ansvarlig for min suksess, så jeg har alltid sett på den med stor kjærlighet."

Hvordan vil du at den neste Terminator-filmen skal se ut, og hva skal den handle om?

Kilde!