Arrowhead sier Helldivers II kan bli utgitt for Xbox "men det er ikke opp til oss"

HQ

Etter suksessen med Palworld, Helldivers II falt som en bombe tidlig i vår og tiltrakk seg en enorm tilhengerskare. Spillet er konsolleksklusivt for Sonys maskinvare, men mange har lurt på om det ikke også burde utgis på Xbox for å skape en større pool av konsollspillere som ville holde tittelen i live for å maksimere støtten for den.

Det eneste problemet er at Sony er utgiveren av Helldivers II, men det hindrer ikke folk i å mase om en Xbox-versjon på daglig basis via spillets offisielle Discord. Nå har community manager Twinbeard kommentert saken, og sier at det ikke er umulig at Helldivers II kan bli utgitt til Xbox - det er bare den lille detaljen om at Sony er utgiveren som betyr at Arrowhead selv ikke kontrollerer dette :

"Hvem sier at det ikke kan skje? Det er ikke opp til oss, men til Sony og Phil å diskutere det, men hypotetisk sett, hvis begge partnerne tror det vil være til fordel for dem fra et økonomisk/merkevaresynspunkt, kan det skje. Men hvis Sony mener at det ikke vil gjøre det, så vil det ikke gjøre det."

Med andre ord, håpet lever, og Arrowhead selv ser ikke ut til å ha noe imot ideen, så lenge Microsoft og Sony løser den andre delen først.

Takk VideoGamer