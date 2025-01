Arrowhead-sjefen vil ha et blodbad av stjerner i den kommende filmen

HQ

Den etterlengtede filmatiseringen av Helldivers II har reist spørsmål om hvordan man skal lykkes med å overføre spillets intense action og kaos til det store lerretet. Arrowhead-sjef Shams Jorjani tok stilling til dette i et nylig innlegg, og avslørte sin dristige visjon for filmen. Ifølge Jorjani ville den ideelle tilnærmingen innebære å ha med så mange A-kjendiser som mulig - bare for å få dem drept i brutale, voldelige scener nesten umiddelbart. Selv om denne ideen kan høres merkelig ut for en storfilm, gjenspeiler den spillets høyenergiske, kompromissløse action og Jorjanis ønske om en uventet vri. Det gjenstår å se om filmen vil ta en så ukonvensjonell rute, men fansen kan ikke annet enn å lure på hva som faktisk vil komme på lerretet.

Hvilken stjerne ville du gledet deg mest til å se gå en brutal død i møte?