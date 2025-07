Årsaken til dødsulykken til Diogo Jota og André Silva er avslørt

HQ

Guardia Civil i Zamora, regionen i Spania der Diogo Jota og André Silva omkom i en bilulykke onsdag 2. juli, har avslørt årsaken til ulykken. Ifølge spesialistene som undersøkte ulykkesstedet, tyder merkene etter dekkene på at de to portugiserne kjørte i høy hastighet, "en mulig betydelig hastighetsoverskridelse av fartsgrensen for veien", som er 120 km/t, eller 74,5 mph.

Bilen, en Lamborghini Huracán, punkterte bakhjulet under en forbikjøring. Det førte til at bilen krasjet og begynte å brenne (via El País).

Bilen ble fullstendig ødelagt, noe som gjorde det vanskelig for rettsmedisinere å identifisere likene, men alt tyder på at det var Diogo Jota som kjørte bilen. Kilder fra Guardia Civil sier at identifiseringen ble gjort "takket være kjettinger eller ornamenter de fant på likene".

Jota var på vei til Santander, nord i Spania, for å ta en ferge tilbake til England. På grunn av en lungeskade hadde legene frarådet ham å fly for å unngå risiko.

Et kontroversielt aspekt ved ulykken var den antatt dårlige tilstanden på veien der de krasjet. Ifølge kilder fra Guardia Civil "er det ikke på noen måte en svart flekk; du kan fint kjøre rundt der i 130 eller 140 kilometer i timen", noe som tyder på at sjåføren overskred den lovlige fartsgrensen betydelig. De la til at det faktum at han hadde kjørt en Lamborghini noen dager tidligere, kan ha vært en viktig faktor "fordi slike kraftige sportsbiler kan være vanskelige å kjøre uten erfaring".