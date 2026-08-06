Arsenal tapte 3–1 mot Betis, og Arteta håper tapet vil gi spillerne «mer kampvilje

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Arsenals første treningskamp mot Real Betis ble en katastrofe: Betis vant 3-1, med mål av Rodrigo Riquelme, Nelson Deossa og Pablo Fornals. Til tross for at Arsenal hadde mest ballbesittelse, skjøt de færre skudd på mål enn laget fra Sevilla. Mikel Arteta sa at han var svært skuffet, men at «et dårlig resultat noen ganger kan være bra for å skape enda mer kampvilje», og la til at spillerne var «rasende, men det er en god ting» (via BBC).

Arsenals tropp manglet flere nøkkelspillere, blant annet de engelske landslagsspillerne Declan Rice, Eberechi Eze, Noni Madueke og Bukayo Saka, samt de spanske landslagsspillerne Mikel Merino, David Raya og Martin Zubimendi. Den norske kapteinen Martin Ødegaard har gjenopptatt treningen, men var heller ikke med på laget. Arteta kunne derimot regne med flere landslagsspillere, blant annet Viktor Gyokeres, og i mål sto Kepa Arrizabalaga.

Samtidig fikk Betis, som er tilbake i Champions League for første gang på 20 år under ledelse av Manuel Pellegrini, et selvtillitsløft etter å ha slått Premier League-mesterne.