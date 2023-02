Arvefølgen avsluttes med sin fjerde sesong

HQ

Det prisbelønte komediedramaet Succession avsluttes med sin kommende fjerde sesong, ifølge serieskaper Jesse Armstrong.

Succession fokuserer på Roy-familien, en parodi på et amerikansk dynasti som ble velstående gjennom eierskapet til et mediekonglomerat. De siste tre sesongene har patriarken i Roy-familien hatt konstante forsøk på sin posisjon, men nå ser det ut til at det hele kan nærme seg slutten.

I en diskusjon med The New Yorker avslørte Armstrong at showet ville ende med sin kommende fjerde sesong, og hans begrunnelse bak den avgjørelsen. "Jeg føler et ansvar for seerne," sa Armstrong. "Og jeg personlig ville ikke like følelsen av," Å, det er det, folkens. Det var slutten.» Det ville jeg ikke likt i et show. Jeg tror jeg vil vite at det går mot slutten.""Jeg har aldri trodd at dette kunne fortsette for alltid," fortsatte han. – Slutten har alltid vært litt til stede i hodet mitt. Fra sesong 2 har jeg prøvd å tenke: Er det den neste, eller den etter det, eller er det den etter det?" "Jeg kom sammen med noen av mine medforfattere før vi begynte å skrive sesong 4, i omtrent november, desember 2021, og jeg sa liksom: "Se, Jeg tror dette kanskje burde være det. Men hva tror du?" Og vi spilte ut ulike scenarier: Vi kunne gjøre et par korte sesonger, eller to sesonger til. Eller vi kunne fortsette i evigheter og gjøre showet til noe ganske annet, og være et mer rangy, freewheeling slags morsomt show, hvor det ville være gode uker og dårlige uker. Eller vi kunne gjøre noe litt mer muskuløst og komplett, og gå ut slags sterk. Og det var definitivt alltid min preferanse.

Hva synes du om at Succession slutter? Er det et godt tidspunkt å trekke gardinen på Roy-familien?