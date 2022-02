As Dusk Falls har blitt aldersmerket

HQ

Vi har sannelig ikke hørt mye fra As Dusk Falls siden det interaktive dramaet ble annonsert for snart to år siden. Nå tyder mye dog på at spillet nærmer seg en lansering.

Pure Xbox har sett at As Dusk Falls har fått en aldersmerking av ESRB, det amerikanske motsvaret til PEGI. Ikke overraskende har spillet fått vurderingen 'Mature,' grunnet "Blood, Strong Language, Suggestive Themes, Use of Drugs and Alcohol, and Violence."

En aldersmerking skjer vanligvis tett på lanseringen, da sensorene helst skal vurdere en nesten ferdig versjon av spillet. Forhåpentligvis går det ikke lang tid før vi får en offisiell kunngjøring fra enten Microsoft eller utvikleren Interior/Night.

As Dusk Falls foregår i en liten by i den amerikanske staten Arizone, hvor man følger to familiers skjebne over en periode på 30 år.