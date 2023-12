As Dusk Falls kommer til PlayStation i mars

HQ

Under The Game Awards kunngjorde Interior/Night at de kommer med sin interaktive dramatittel As Dusk Falls til PlayStation-konsollene i mars.

Spillet kommer 7. mars 2024, og vi får vite at det kommer til både PS4 og PS5, og at sistnevnte plattform til og med vil støtte spesifikke funksjoner. Dette inkluderer haptisk tilbakemelding og berøringsplatekontroller, og alle versjoner av spillet vil også ha tilgjengelighetsfunksjoner med synstolkning.

I tillegg kan PC-spillere glede seg til å sjekke ut spillet på Epic Games Store og Gog den 7. mars. Alle disse nye versjonene kan forhåndsbestilles allerede nå, og det kommer også en fysisk PS5-utgave i løpet av våren.