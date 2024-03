Ash Ketchum og Pikachu kan komme tilbake i Pokémon-animen

HQ

Etter mer enn et kvart århundre tok vi endelig farvel med Ash Ketchum i fjor, da Pokémon-animeserien gikk bort fra den 10 år gamle gutten og i stedet ga oss de to hovedpersonene Liko og Roy.

Men fansen er fortsatt svært knyttet til Ash. I et nytt intervju med Variety forteller Andy Gose og Taito Okiura fra The Pokémon Company International om muligheten for at Ash kommer tilbake i fremtiden.

"Vi har sagt farvel. Ash er fortsatt i verden. Alt er mulig, antar jeg. I Pokémon-verdenen er det så mange muligheter," sa Gose.

"Vi håper Ash og Pikachu fortsetter reisen sin", legger Okiura til. "Reisen deres fortsetter et eller annet sted i Pokémon-verdenen. Det er helt opp til fansenes fantasi. Foreløpig vil vi gjerne fokusere på den nye historien om Liko og Roy. Horizons inviterer til en ny begynnelse."