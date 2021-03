Ashwalkers: A Survival Journey avslører lanseringsdato i ny trailer

Du ser på Annonser

Nameless XIIIs kommende historiedrevne overlevelsesspill Ashwalkers: A Survival Journey har fått en ny trailer. Denne avslører at lanseringsdatoen for spillet er den 15. april og fremhever Ashwalkers lekre og mystiske svart/hvite verden. Ashwalker er en realistisk take på en post-apokalyptisk verden, og du kommer ikke til å kjempe mot store muterte vesner, men bare kjempe for å overleve.

Du har rollen som leder av en liten gruppe overlevne, og det er opp til deg å ta de riktige beslutningene og finne et hjem til ditt folk. Underveis må du altså håndtere vanskelige valg, forsyniger og dine reisekompanjonger, som hver har en unik personlighet og bakgrunnshistorie.

Nameless XIII har uttalt hva spillet kommer til å inneholde:



Face complex moral dilemmas and make meaningful decisions



Discover a new path each time you play depending on your choice



Four distinct characters, thirty-four different endings.



Find food, manage equipment, and ration medication to keep the group from succumbing to madness and despair



Travel and learn about this hostile world destroyed by a volcanic apocalypse



Seek out and harvest vital resources in the wild



Overcome obstacles, violent encounters, and the deadly climate on your journey



Se traileren nedenfor.