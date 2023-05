Askepott- og Peter Pan-skrekkfilmer er på vei

HQ

Etter hvert som flere kjente historier blir offentlig domene kommer det selvfølgelig til å bli noen B-aktige skrekkfilmer som et biprodukt av det. Vi har allerede fått et par stykker, og det viser seg at i alle fall tre andre er på trappene.

Winnie the Pooh: Death House er ikke en oppfølger til den forferdelige Winnie the Pooh: Blood and Honey, men går i stedet sin egen vei. Ifølge Variety vil filmen dreie seg om "en uventet skolegjenforening i et avsidesliggende herskapshus - en hendelse orkestrert av medlemmer av en kult som ble nådeløst plaget av gjestene som barn. Nå, mange år senere, er de ute etter grusom hevn."

Peter Pan Goes to Hell er kanskje den beste tittelen på denne korte listen. Her skal visst vår flygende venn få sin helt egen versjon av American Psycho når han går på drapsturné.

Cinderella's Curse begynner filmingen neste måned, og også denne handler om at en elsket karakter går berserk:

"Dette er en utrolig unik spinn på Askepott vi alle elsker og kjenner. Det kommer til å bli noen virkelig forferdelige dødsfall i hennes hender. Jeg tror gore-hundene kan forvente en godbit i min mørke gjenfortelling, " sier regissøren Louisa Warren til Bloody Disgusting.

Er du spent på noen av disse filmene?