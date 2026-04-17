Asobo deler noen bilder av Resonance: A Plague Tale Legacy

HQ

Tatt i betraktning slutten på A Plague Tale: Requiem, er det uklart hva fremtiden vil holde for mainline-serien, og om vi kommer tilbake til Amicias bredere reise. Tidligere har det vært stillingsannonser som antyder at et tredje spill var i rørledningen, men det er mer sannsynlig at disse oppføringene gjaldt det innkommende spinoff-eventyret fra utvikleren Asobo.

Kjent som Resonance: A Plague Tale Legacy, dette er et prequel-eventyr som er helt frittstående for hovedhistorien. Vi følger Sophia, en hovedperson som må vandre gjennom gatene, hustakene og kanalene i Venezia, alt i et forsøk på å nå Minotaur's Island og møte den mytiske skapningen som kaller landet sitt hjem og er årsaken til en ødeleggende forbannelse.

Som det ser ut nå, forventer vi at Resonance: A Plague Tale Legacy lanseres en gang i 2026, men en fast dato har ennå ikke blitt delt. Når lanseringen kommer rundt, kan du forvente at spillet kan spilles på PC, PS5 og Xbox Series X / S, og for en ny smak av hva det vil tilby, har Asobo nå delt noen få nye bilder av spillingen, som du kan se nedenfor.

Hver viser et lyst og slående venetiansk landskap med en merkbar mangel på farer, spesielt rotter ... For mer fra spillet, må vi holde oss oppdatert, men forhåpentligvis vil det ikke ta lang tid før mer viktig informasjon deles likevel.