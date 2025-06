Assassin's Creed Black Flag nyinnspilling sannsynligvis bekreftet av stemmeskuespiller

HQ

Når det kommer til Assassin's Creed, er det få titler i serien som får så mye skryt som det nå litt aldrende Black Flag. Et spill som det lenge har gått rykter om at skal få en nyinnspilling - og som nå ser ut til å være så godt som bekreftet, takket være Edward Kenways stemmeskuespiller, Matt Ryan.

Dette kommer etter at Ryan retorisk spurte en fan om de hadde fullført spillet, og deretter fulgte opp med: "Det kan hende du må spille det igjen. Det er en grunn, men jeg kan ikke si noe." Det høres absolutt ut som om han antyder at han er involvert i noe nytt - mest sannsynlig at Ubisoft har spilt inn nye eller oppdaterte stemmelinjer for Edward, og kanskje også andre karakterer.

De siste ryktene antyder en mulig utgivelse i 2026. Selv om Ubisoft ikke har kommet med noen offisielle uttalelser, begynner det å føles som om en full avsløring kan komme senere i år - spesielt med Matt Ryan som aktivt erter at noe "stort" er på vei. Alt vi kan gjøre er å håpe.

Er du spent på en nyinnspilling av Black Flag?