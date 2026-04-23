Assassin's Creed: Black Flag Resynced bekreftet for lansering i juli

Etter en mengde lekkasjer har Ubisoft nå endelig løftet sløret av en av spillverdens dårligst bevarte hemmeligheter. Assassin's Creed: Black Flag Resynced har nettopp blitt offisielt avslørt for verden i form av en dedikert sending som fremhevet det forbedrede gameplayet, bevarte elementer og nyintroduserte funksjoner.

Vi har tatt for oss mye av dette i en egen artikkel som plukker ut en rekke av de viktigste poengene fra denne avsløringen, men det kan også hende du er ute etter en mer kortfattet utforskning av når spillet kommer og på hvilke plattformer.

Hvis det høres ut som deg, er den gode nyheten at Assassin's Creed: Black Flag Resynced offisielt vil lanseres på PC, PS5 og Xbox Series X/S den 9. juli. Når denne dagen kommer, vil du kunne gjenoppleve Edward Kenways elskede eventyr som har blitt forbedret ved å bli skapt fra grunnen av på Ubisofts moderne Anvil-motor.

Men utover dette har Ubisoft også bekreftet at Black Flag Resynced vil tilby tre unike utgaver. Den første er den vanlige Standard Edition som ganske enkelt inkluderer basisspillet, og neste trinn opp er Deluxe Edition som også inneholder Master Assassin Character Pack og Master Assassin Naval Pack også. Så er det den store Collector's Edition som har alt innholdet i Deluxe-versjonen sammen med en figur av Edward, en bærbar metallbrosje, en eksklusiv SteelBook, et tøykart og mer. Prisene for Collector's- og Deluxe-utgavene er ennå ikke offentliggjort, men standardutgaven vil koste €59,99.

