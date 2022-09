Assassin's Creed blir Netflix-serier

HQ

Ubisoft og Netflix har allerde vist at de har et godt samarbeid, noe som blant annet vises med den kommende animasjonsserien basert på Splinter Cell. Ikke at det stopper der.

I kveldens Ubisoft Forward-sending ble det også annonsert at Netflix lager en rekke serier i Assassin's Creed-universet. Disse vil være både med ekte skuespillere, animasjon og anime, men vi får ikke vite mer enn det. En av grunnene til dette er at alle er i en såpass tidlig fase at mye ikke har blitt fastsatt enda. Dermed må vi nok vente en god stund på skikkelige detaljer.