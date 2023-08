Assassin's Creed Mirage er ferdig og vil lanseres tidligere enn forventet

HQ

September og oktober er fylt med etterlengtede spill, så det er ingen tvil om at Larian gjorde det rette da de lanserte PC-versjonen av Baldur's Gate III fire uker tidligere enn planlagt. Et annet selskap har tydeligvis latt seg inspirere av dette.

Ubisoft avslører ikke bare at Assassin's Creed Mirage har "gått gull", og med det enkelt sagt avsluttet utviklingen. Vi får også vite at spillet kommer ut en uke tidligere enn planlagt, slik at Assassin's Creed Mirage nå lanseres 5. oktober i stedet for 12. oktober.