Assassin's Creed Mirage har ikke lootbokser eller ekte gambling

HQ

Siden det å bare nevne lootbokser eller gambling stadig får folk til å reagere og klikke på nyhetssaker var det mange internettsider som var raskt ute med å bemerke at Microsoft Store og et par andre butikker hevdet at Assassin's Creed Mirage vil ha høyeste aldersgrense blant annet på grunn av ekte gambling. Litt merkelig siden spillet tar serien tilbake til røttene med fokus på sniking i langt mindre områder uten nevneverdige oppgraderingsmuligheter. Derfor er det ikke overraskende at Ubisoft nå oppklarer dette.

Ubisoft forteller at Assassin's Creed Mirage ikke vil ha noen form for lootbokser eller ekte gambling, og at "Adults Only"-aldersgrense bare er midlertidig siden spillet fortsatt er såpass langt fra lansering at ingen sensurorganer har satt sin dom over det enda. Tiden får vise om de har andre måter enn det allerede annonserte ekstraoppdraget å tjene noen flere kroner på.