Assassin's Creed Odyssey blir gratis i helgen

De nyeste Assassin's Creed-spillene har til en viss grad splittet spillerbasen. Hvor enkelte gamle fans mener Origins og Odyssey ikke fokuserer på de rette tingene lengre har de to nyeste spillene også gjort flere interesserte i serien. Om du ikke er helt sikker på hvilken gruppe du tilhører får du nå en flott mulighet til å sjekke.

Ubisoft har nemlig bestemt seg for å la alle som ikke eier Assassin's Creed Odyssey på PC, PlayStation 4 eller Xbox One spille det gratis fra klokken 8 på torsdag (klokken 12 på PC) frem til klokken 18 på mandag (klokken 17 på PC). Her snakker vi ikke om å laste det ned gratis til odel og eie, men muligheten til å spille det så mye du kan frem til tilbudet fjernes. Om du liker smakebiten vil all fremgang bli med videre når du kjøper selve spillet senere.