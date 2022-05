Assassin's Creed: Origins blir bedre på PS5 og Xbox Series på torsdag

HQ

Flere måneder har gått siden Ubisoft fortalte at Assassin's Creed: Origins ville oppgraderes på PlayStation 5 og Xbox Series slik at vi kan nyte det med 60 bilder i sekundet en gang i 2022, så Silje håpet at oppdateringen ville komme allerede denne uken på grunn av en endring i PlayStation sin database. Den dårlige nyheten er at datoene der var feil, men den gode er at ventetiden ikke blir mye lenger.

Ubisoft bekrefter nå at Assassin's Creed: Origins får en oppdatering på PS5 og Xbox Series den 2. juni, og at denne blant annet gjør det mulig å spille i 60 fps.