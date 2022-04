Assassin's Creed: Origins og Need for Speed: Hot Pursuit klare for Game Pass

HQ

Både Electronic Arts og Ubisoft har etter hvert blitt meget gode venner med Microsoft, noe som i disse dager ofte fører til godbiter på Xbox Game Pass og PC Game Pass. Dette får vi gode eksempler på i dag og de neste månedene.

Dagens annonsering starter nemlig med at Assassin's Creed: Origins og Marching Fire Edition av For Honor skal bli en del av Game Pass en gang i løpet av de neste to månedene. Ikke at vi må vente helt til da på andre spennende spill. Se bare på dette:



Et lite skår i gleden er det at et par gode spill også fjernes fra Game Pass den 30. april: