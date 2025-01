Assassin's Creed Origins rammet av anmeldelsesbombing midt i Windows-oppdateringsproblemer

HQ

Assassin's Creed Origins står overfor en bølge av negative anmeldelser på Steam, ettersom spillere uttrykker sin frustrasjon over pågående tekniske problemer forårsaket av en nylig Windows 11-oppdatering. Ifølge nylige anmeldelser har oppdateringen (versjon 24H2) gjort spillet nesten uspillbart for mange brukere, noe som forårsaker hyppige frysninger og krasjer. Mens dette problemet påvirker flere Ubisoft-titler, inkludert Assassin's Creed Valhalla og Star Wars Outlaws, har Origins vært i sentrum for en "anmeldelsesbombing" -kampanje, ettersom brukerne uttrykker sin misnøye med situasjonen.

Ubisoft har ennå ikke kommet med et formelt svar, men de har anbefalt spillere å unngå å installere den problematiske Windows-oppdateringen manuelt inntil videre. Microsoft har også plassert en midlertidig kompatibilitetsblokk på enheter med disse titlene installert for å forhindre ytterligere problemer. Til tross for et salg på 90 % som skulle øke salget, har de tekniske problemene overskygget spillets positive rykte, noe som har ført til et fall i Steam-rangeringen til kategorien "blandet".

Ubisoft har allerede et tøft 2024 bak seg, med oppsigelser og problemer med spillsalget, og disse problemene er bare bensin på bålet. Mens Assassin's Creed Shadows forbereder seg på lanseringen i 2025, er selskapet under økende press for å løse situasjonen. Vil dette påvirke lanseringen av deres kommende titler, eller kan Ubisoft snu situasjonen?

Har du opplevd disse problemene med Assassin's Creed Origins eller andre Ubisoft-spill etter Windows 11-oppdateringen?