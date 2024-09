Assassin's Creed Shadows bringer tilbake populær funksjon etter 9 års fravær

HQ

Assassin's Creed Shadows bringer mange nye funksjoner til serien, men også de elskede dobbeltdrapene vender tilbake. De ble først introdusert i Assassin's Creed II, og ble sist benyttet i Assassin's Creed Syndicate.

Som oppdaget av GamesRadar antas det at de vil komme tilbake i det kommende spillet, ettersom Naoe anses å være i stand til å snikmyrde to fiender samtidig. Hvorfor det tok så lang tid å bringe denne funksjonen tilbake, kan virke som en gåte for noen fans, men en fan på Reddit kan ha funnet ut av det.

For ett år siden svarte Reddit-brukeren noxsanguinis på et innlegg om dobbeltdrap og hvor de har blitt av, og forklarte deres forsvinning med en ganske interessant lore-teori. Ifølge dem ble teknikken skapt av Altair senere i livet, og ettersom Assassin's Creed Origins, Odyssey og Valhalla alle finner sted før Altairs tid, ville ikke hovedpersonene ha tilgang til denne teknikken.

Tror du det er en god nok forklaring på hvorfor dobbeltdrap ikke finnes?