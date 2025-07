Assassin's Creed Shadows 'Claws of Awaji utvidelse lanseres i september

HQ

Ubisoft har endelig løftet gardinen og avslørt når den første utvidelsen for Assassin's Creed Shadows kommer. Denne utvidelsen, kjent som Claws of Awaji, vil legge til rundt 10 timer med ekstra innhold, og den vil ta Yasuke og Naoe til en ny region i Japan for å utforske, finne og samle nye våpen og evner, tjene nye antrekk og legendarisk utstyr, erobre en ny fiendefraksjon og sjefer, og ellers spikke bort på et nytt kapittel i den overordnede historien også.

Utgivelsesdatoen for utvidelsen ble bekreftet i sommeroppdateringen for spillet, som avslører en ankomst 16. september. I forkant av den datoen, den 12. august, vil det bli arrangert en AMA med utviklingsteamet for alle som ønsker å stille Ubisoft spørsmål om det. Ellers vil du kunne oppleve Claws of Awaji uten å pådra deg ytterligere kostnader, ettersom utvidelsen ble gjort gratis for alle etter den siste forsinkelsen av spillet.

Før Claws of Awaji kommer, er det også planlagt ytterligere to oppdateringer for Shadows, hvorav den ene kommer neste uke og den andre i begynnelsen av september.

Neste ukes oppdatering vil faktisk være ganske stor, da den legger til New Game+ endelig, samt en økning av nivåtaket, Knowledge rang 9 og 10, Forge nivå 4, nye Achievements og Trophies, pluss flere Animus-tema belønninger og butikkinnhold.

Oppfølgingsoppdateringen vil legge til en rekke livskvalitetsforbedringer i spillet, for eksempel å kunne fjerne tåken på kartet ved å besøke hver av Viewpoints, alt mens Hideouts blir forbedret, hopp over tid på dagen blir inkludert, ubegrenset bildefrekvens kommer til PC i mellomsekvenser, og Ubisoft lover også "ekstra godbiter som kan være kjent for mangeårige fans av serien."

For mer om hver av disse kommende forbedringene, sjekk ut sommeroppdateringen for Assassin's Creed Shadows nedenfor.