Assassin's Creed Shadows får en guide i to bøker

HQ

Etter hvert som Assassin's Creed-spillene blir større og større, kan det være en utfordring å finne absolutt alt som er tilgjengelig i dem, for ikke å snakke om å oppnå de unnvikende 100%. Heldigvis har Ubisoft gått sammen med folkene på Piggyback for å lage en dedikert guidebok som vil debutere akkurat i tide for Assassin's Creed Shadows i november.

Guiden vil faktisk spenne over to bøker, noe som uten tvil er en ytterligere ledetråd til størrelsen på det kommende RPG, og vil tilby omfattende kart, komplette oppdragsgjennomganger, en spoilerfri oversikt over hovedhistoriens oppdrag, en full katalog over tilgjengelige gjenstander og en seksjon dedikert til ferdighetstrærne.

Boken kommer i to versjoner, en basisutgave som koster $29,99 og en Collector's Edition som koster $44,99 og inneholder en innbundet utgave og en eksklusiv 32-siders ekstradel. Begge lanseres 15. november, i tråd med selve spillet.