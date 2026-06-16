Assassin's Creed Shadows får et siste historieoppdrag, crossoverbelønninger og endgame-innhold i en siste oppdatering

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Nesten ett år og tre måneder siden Assassin's Creed Shadows først ble lansert, får vi spillets siste innholdsoppdatering. Vi har sett alt fra ekstra historieoppdrag til Attack On Titan-kryssninger i tiden siden Shadows først ble lansert, og nå ser Ubisoft over havet mot sitt neste prosjekt.

Men hør, hva er det som seiler mot oss i horisonten? Det er et par tempelriddere, som har onde hensikter med hovedpersonene våre, Naoe og Yasuke. Tempelridderne på elitenivå, kjent som Black Cross, vil jakte på deg og prøve å fullføre sin egen skumle oppdrag, og det er opp til deg å stoppe dem i dette siste kapittelet i historien om Naoe og Yasuke.

Når du er ferdig der, kan du fortsatt oppleve massevis av innhold etter historien, inkludert den nye endgame-funksjonen Domains, som gir deg 10 ekstra utfordringsnivåer å fullføre i titteloppdatering 1.1.11. I tillegg er det også en rekke nye våpen, antrekk, smykker og mer å låse opp, som kan gi deg belønninger i både Assassin's Creed: Black Flag Resynced og Shadows.

Som forventet er det også mange forbedringer av brukervennligheten, feilrettinger og mer inkludert i den siste innholdsoppdateringen. Hvis det er vedvarende feil, kan vi tenke oss at Ubisoft kanskje kommer med en hurtigretting på et tidspunkt, men ellers er dette alt for Assassin's Creed Shadows-opplevelsen.