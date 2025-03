Assassin's Creed Shadows' første oppdatering løser feil i Photo Mode og stabiliserer spillet ytterligere

HQ

Etter den fulle debuten 20. mars har Ubisoft allerede sett på å forbedre og forbedre Assassin's Creed Shadows med sin første titteloppdatering. Kjent som Update 1.0.1, dette er en ganske grunnleggende endring i spillet, da det spesifikt takler Photo Mode problemer og ønsker å stabilisere opplevelsen ytterligere.

Vi blir fortalt i oppdateringsnotatene at følgende er adressert.

Feilrettinger og forbedringer:



Stabilisering - Fikset noen globale problemer



[PS5] Løste et problem i fotomodus som kunne forårsake et krasj når du hentet bilder som skulle vises på verdenskartet.



[PC] Løste et problem i fotomodus som kunne forårsake et krasj når du tok et bilde.



Oppdateringen varierer også i størrelse avhengig av plattform, med PS5 som bare mottar en mindre oppdateringsstørrelse til tross for at den har en av de tre kjerneelementene som er adressert i lappnotatene. Totalt kan PS5-brukere forvente en oppdatering på 1,41 GB, PC vil kreve en 7,03 GB-oppdatering, Xbox Series X / S vil trenge en 8,88 GB-oppdatering, og Mac vil kreve 9 GB.

Oppdateringen er ute nå, og hvis du av en eller annen grunn er litt skuffet over hvor få endringer den gjør i spillet, er det verdt å merke seg at Hotfix #1 er på vei og sies å være "coming in... hot!"