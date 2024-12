Assassin's Creed Shadows har en "kanon-modus" som tar alle historiens avgjørelser for deg

HQ

Assassin's Creed-spillene i moderne tid har gjort en tydelig innsats for å gjøre historiene mindre lineære. Du kan for eksempel velge én av to hovedpersoner, og du kan også ta avgjørelser om oppdrag som vil påvirke historien senere. Ubisoft har imidlertid alltid hatt et lite forbehold med dette, ettersom de ofte har referert til noen hendelser, hovedpersoner og mer som kanon, mens andre er utelatt.

Assassin's Creed Shadows 'regissør fremhevet hvordan spillere kan leve en kanonvennlig opplevelse i spillet over på en Reddit AMA (takk, PC Gamer). "Valg spiller mer inn når du rekrutterer allierte og romantiserer noen av karakterene", sa han. "Siden fanbasen er delt på forgreningsdialoger, har vi innlemmet et alternativ kalt Canon Mode som lar deg spille spillet med valg som allerede er gjort for deg, for å gi deg en valgfri opplevelse. Håper dette gjør det morsomt for alle."

For de menneskene i livet ditt som ikke kan ta et valg, virker dette som et ganske bra alternativ, men så reiser det spørsmålet om hvorfor man i det hele tatt skal ha valg hvis noen av dem kommer til å bli ansett som feil?

Andre rollespillserier som Mass Effect, The Witcher og flere gjør en møysommelig innsats for å sikre at spillerens avgjørelser blir respektert, selv i spilloppfølgere, men Assassin's Creed her virker fortsatt som om det ikke kan bestemme seg for om det ønsker å dykke helt inn i det rollespillområdet eller fortsatt være et stealth-actionspill.