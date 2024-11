Assassin's Creed Shadows kamppass lekket gjennom Animus Hub

HQ

Assassin's Creed Shadows vil lanseres sammen med Animus Hub. Du husker kanskje Animus som Assassin's Creed Infinity, den tingen vi alle egentlig ikke visste noe om. I hovedsak er det et knutepunkt for å starte dine nye og gamle Assassin's Creed-spill.

I følge en ny Reddit-lekkasje (via Insider Gaming) har Animus sølt bønnene om hvilke kamppass vi kan forvente å se i Assassin's Creed Shadows. I henhold til lekkasjen er fire biter av sesongkortinnhold i arbeidene, inkludert Eye in the Dark, et kamppass som inneholder 20 kosmetiske nivåer, samt tre andre lignende biter av innhold kalt The Hidden Network, The Last Ronin og In The Shadows. Det er uklart når disse kan slippes, ettersom Ubisoft har gjort endringer i hvordan DLC-innhold vil fungere med Assassin's Creed Shadows takket være forsinkelsen.

Animus Hub har også sin egen butikk i spillet, hvor du kan kjøpe mer kosmetikk, inkludert klær, miljøer og kjæledyr.

Assassin's Creed Shadows lanseres den 14. februar 2025.