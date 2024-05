Assassin's Creed Shadows krever ikke online-tilkobling for å spille

HQ

Spillere har en tendens til å mislike når et spill krever en konstant online-tilkobling for å kunne spilles, til tross for at vi lever i en nesten alltid online-verden generelt. Det er likevel forståelig hvor frustrasjonen kommer fra, ettersom mange enspiller-spill sannsynligvis ikke burde kreve en online-tilkobling for å kunne oppleve dem, og Ubisoft ser ut til å være enige.

Den franske utgiveren har gått ut på X for å spesifisere at selv om du trenger en online-tilkobling for å installere Assassin's Creed Shadows (og uten tvil laste ned en dag én-oppdatering eller noe lignende) vil du ikke trenge en for å faktisk spille etter det.

Ubisoft sier: "Assassin's Creed Shadows vil ikke kreve en obligatorisk tilkobling til enhver tid.

En online-tilkobling vil være nødvendig for å installere spillet, men du vil kunne spille hele reisen offline og utforske Japan uten noen online-tilkobling."

Gode nyheter for Assassin's Creed -fans over hele linjen. Assassin's Creed Shadows kommer til PC, PS5 og Xbox Series den 15. november.