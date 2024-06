Assassin's Creed Shadows-regissør om Shogun-sammenligninger

HQ

Mens det er mange som er begeistret for Assassin's Creed Shadows, er det en høylytt minoritet på internett som roper historisk unøyaktighet om en franchise som en gang skildret George Washington som en ond konge av USA etter å ha fått kontroll over en artefakt som manipulerte folks sinn.

Da vi snakket med spillregissør Charles Benoit etter Ubisoft Forward-presentasjonen tok vi opp forberedelsene Ubisoft hadde gjort for å lage Assassin's Creed Shadows. "Fra dag én, da vi bestemte oss for å gjøre Japan, gjorde vi mye research", sa han. "Vi hadde en historiker med oss fra første dag. Hun gjorde mye research og viste oss hvilken dokumentasjon vi burde lese for å begynne å lære. For det er som å gå tilbake til skolen på en måte. Og vi hadde mange eksperter rundt om i Japan. Vi har også team i Japan, for eksempel i Osaka og Tokyo, som jobber med valideringsprosessen. Så vi sørger for at vi gjør det riktig i produksjonen."

Benoit diskuterte også hvordan spillet og det føydale Japan som setting har vokst i popularitet takket være Shogun, hitserien som hadde premiere tidligere i år. "Serien er ganske flott. Jeg elsker den. Og jeg tror det viser at interessen for det føydale Japan er enorm over hele verden. Så det er gode nyheter for oss at vi lanserer et spill på samme tid."

