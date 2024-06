Assassin's Creed Shadows sitt kart er like stort som Assassin's Creed Mirage

HQ

Det ser ut til at Assassin's Creed holder seg til mindre, mer detaljerte kart i fremtiden, ettersom Assassin's Creed Shadows følger det nye mønsteret satt av Assassin's Creed Mirage, med fokus på et mindre kart med mer å gjøre i det.

Det var i det minste det spillregissør Charles Benoit fortalte oss i intervjuet vårt etter Ubisoft Forward-presentasjonen. "Jeg vil si at det er rundt kartet til Mirage," sa Benoit. "Den store forskjellen fra det vi gjorde tidligere, er skalaforholdet i verden for å sikre at når vi var i Japan og kom tilbake til Quebec, tenkte vi: OK, fjellene er veldig bratte. Slottene er så store. Hvis vi virkelig vil føle det, må vi endre skalaforholdet slik at vi får et større fotavtrykk på alle disse stedene."

"Så det alltid føles som om det er gigantisk. For å gjøre det mer troverdig på en måte. Det er en av de store forskjellene sammenlignet med det vi gjorde tidligere," fortsatte han.

Dette kolliderer litt med det vi har hørt fra et VGC-intervju der den assisterende spilldirektøren sa at kartet ville være omtrent på størrelse med det i Assassin's Creed: Origins. Vi får se selv når spillet lanseres den 15. november.