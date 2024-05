Assassin's Creed Shadows vil ha to utvidelser

HQ

Vi har nettopp fått navnet på Assassin's Creed Shadows, men hvis vi skal tro en nylig lekkasje vet vi allerede hva prisen på basisspillet og DLC-er vil være.

Ifølge Rainbow Six: Siege-leakeren Ubisoft_Frax vil Assassin's Creed Shadows ha to DLC-utvidelser, som kan kjøpes sammen i et sesongkort for $ / € 40 eller individuelt for $ / € 25. Også premiumvalutaen i spillet kommer til å bli brukt i Assassin's Creed Shadows, som vil koste deg hvor som helst mellom $ / € 5 og $ / € 52, avhengig av hvor mye Helix du vil ha. Den kan brukes til kosmetikk og gjenstander i spillet.





Når det gjelder basisspillet vil Assassin's Creed Shadows angivelig koste £ 59.99. Dette er interessant, ettersom de fleste AAA-titler nå velger en litt dyrere basisutgave. Det er sannsynlig at vi vil få en dyrere utgave offisielt avslørt senere, slik tilfellet var med Star Wars Outlaws.

Hva synes du om disse påståtte prisene?