Assassin's Creed Shadows vil støtte Steam Deck ved lansering

HQ

Mens Assassin's Creed Shadows ikke kan komme med deg via en Switch, vil du kunne ta spillet på farten med et Steam Deck, ettersom Ubisoft har avslørt at det nyeste Assassin's Creed-spillet støtter Steam Deck ved lansering.

"Mange av dere har spurt om Steam Deck," står det i et innlegg fra Assassin's Creeds sosiale medier. "Vi er glade for å kunne si at vi støtter Steam Deck ved lansering og avventer for øyeblikket klassifiseringsnivået fra Valve. Mer informasjon kommer snart."

Det er sannsynlig at Valve bare bestemmer seg for om de skal klistre det store grønne Steam Deck Verified-klistremerket på Assassin's Creed Shadows, eller om de skal gi det et nikk av godkjenning, og si at det støttes, men kanskje ikke er så finjustert til Steam Deck som det kunne vært. Uansett, for de av dere med et Steam Deck, kan du ta Yasuke og Naoes eventyr med deg uansett hvor du går.