Assassin's Creed Shadows viser frem stealth gameplay i nytt dypdykk

Mens Assassin's Creed Shadows fortsatt er innblandet i hele Yasuke-kontroversen, har den sekundære hovedpersonen Naoe unngått mange fans øyne. En sann mester i sniking. Som spillets shinobi vil Naoe ha et mye større fokus på stealth i spillingen sin, og det fikk vi sjekke ut i et nytt dypdykk via Ubisoft.

Naoe har all parkour og stealth du forventer fra oppføringer i seriens fortid, men hun har også noen unike triks i ermet. I Assassin's Creed Shadows er Naoe den personen som har tilgang til Eagle Vision, som hun kan bruke til å markere fiendens posisjoner og lytte til lydene de lager.

Det er noen få nye mekanikker for Assassin's Creed-serien i Shadows. Når du klamrer deg til skyggene, blir du nemlig usynlig for fiendene dine, og du kan legge deg på magen. Når du legger deg på magen, følger det med et eget sett med nye bevegelser, som å rulle til den ene siden for å komme ut av syne. Takket være sin lille vekst kan Naoe lett komme seg inn på steder andre snikmordere ikke kan, noe som gjør henne til en unik og dødelig ressurs i spillet.

Det er også mulig å gripe tak i fiender og dra dem bort for å slå dem ut eller drepe dem, avhengig av hvor barmhjertig du føler deg. Dessuten er dobbeltdrap endelig tilbake. Selv om du foretrekker å spille Yasuke, finnes det fortsatt noen snikende alternativer for ham, for eksempel å skyte fiender på lang avstand med buen sin.