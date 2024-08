Assassin's Creed-spill kan ta lengre tid å utvikle i fremtiden

HQ

Assassin's Creed Shadows har brukt fire år på utviklingen. Det høres kanskje ikke ut som lang tid for spillere i dag, men det er den lengste tiden brukt i ovnen for noe Assassin's Creed-spill til dags dato. Det kan også være fremtiden for serien.

I en samtale med Gamesindustry.biz snakket hovedprodusent Karl Onnée om forskjellene mellom Assassin's Creed nå og seriens fortid. "Det er klart det er store forventninger" sa han. "Vi ønsker alltid å bli bedre, og det er det vi prøver å gjøre med Shadows. Vi tøyer grensene for hva vi kan gjøre."

"Det er alltid en balanse mellom tid og kostnader, men jo mer tid du har, jo mer kan du iterere", fortsatte han. "Ja, du kan sette flere folk på et prosjekt og gjøre det på kortere tid, men det gir deg ikke mer tid til å iterere, for det tar tid å få tilbakemeldinger fra spillerne, teamet ditt ... og deretter se hva som fungerer og hva som ikke fungerer, og hvordan du kan forbedre det. Jeg tror fire år er den rette balansen for å gå fra idé til produksjon og få de tilbakemeldingene som er nødvendige for å tilpasse seg."

Assassin's Creed Shadows har møtt en god del kontroverser siden det ble avslørt, men ingenting av det har å gjøre med spillingen eller spillverdenen, som ser ut til å være en av, om ikke den beste innsatsen Assassin's Creed har gjort i begge henseender. Det ser ut til at tiden lønner seg, selv om vi må vente til lanseringen for å se om dette Assassin's Creed virkelig er forskjellig fra det som har kommet før. Hvis fire år er det nye søte stedet, kan du imidlertid forvente at fremtidige spill bruker den ekstra tiden i ovnen.