Assassin's Creed: Syndicate blir gratis på PC

Vi nærmer oss en ny torsdag, noe som betyr at Epic Games gjør seg klare for å tilby to nye gratis spill på nettbutikken sin, og det er spesielt ett undertegnede mener folk bør merke seg om tre dager.

Nå har vi fått vite at det er Faeria og ikke minst Assassin's Creed: Syndicate som blir gratis på Epic Games Store fra den 20. - 27. februar. Du skal ikke fnyse av førstnevnte heller, for det digitale kortspillet er godt likt av mange der ute, så det venter to gode spill for to meget forskjellige smaker.