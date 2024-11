Assassin's Creed: Syndicate kan nytes i 60 fps på PS5 og Xbox Series i dag

HQ

Ut av intet har Ubisoft bestemt seg for at det er på tide å oppdatere og forbedre en eldre Assassin's Creed-tittel. Etter ankomsten i 2015 lanserer det franske selskapet en oppdatering for Assassin's Creed: Syndicate i dag der spillere på Xbox Series X / S, PS5 og PS5 Pro vil kunne glede seg over spillet med silkemyke 60 bilder per sekund.

Med de mange spillene som har fått 60 fps-oppdateringer de siste årene, slik at de kan dra nytte av den nyeste generasjonen maskinvare, lurer du kanskje på hvorfor dette er en uvanlig hendelse. Det er hovedsakelig fordi vi sannsynligvis er halvveis gjennom denne generasjonen, og først nå har spillet fått forbedringen, men også fordi den litt nyere Ezio Collection fremdeles ikke har lignende støtte.

Uansett, med Syndicates "neste generasjons" -oppdatering som slippes i dag, har du tenkt å gå tilbake til de viktorianske gatene i London?