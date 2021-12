Assassin's Creed Valhalla - Dawn of Ragnarök bekreftet

HQ

I juni avslørte Ubisoft at Assassin's Creed Valhalla ville bli det første spillet i franchisen som skulle få store utvidelser to år etter lansering, og etter måneder med pratsomme sladrehanker og dataminere har tiden kommet for de første offisielle detaljene om hva som venter.

Moroa starter allerede i morgen når både Assassin's Creed Valhalla og Assassin's Creed Odyssey får nye historieoppdrag helt gratis i en oppdatering kalt "Crossover Stories". Grunnen til navnet er selvsagt at disse oppdragene vil få de to spillenes hovedkarakterer, Eivor og Kassandra, til å møtes.

Odyssey sin historie heter "Those Who Are Treasured", og starter med at Kassandra ikke vet hva hun skal finne på etter å ha blitt udødelig. Heldigvis får noen gamle venner henne til å dra på leting etter nye Isu-gjenstander spredd utover verden.

Valhalla sin utgave kalles "A Fated Encounter", og her møter Eivor Kassandra for å forhindre at en av de overnevnte gjenstandene ødelegger Isle of Skye. Ikke at dette samarbeidet vil være lystig til enhver tid, for klippene jeg fikk se viste at de to krangler både vokalt og fysisk en rekke ganger.

Begge spillene ta oss til nye omgivelser for å fullføre denne delen av historiene til de to kvinnene.

Deretter må vi vente en liten stund på langt mer omfattende innhold lommeboken må åpnes for. Utvidelsen Dawn of Ragnarök kommer nemlig den 10. mars, og skal ifølge utviklerne by på omtrent 35 timer med underholdning.

Etter å ha drukket enda en av Valka sin kreasjoner får Eivor Odin-drømmer igjen, men denne gangen går ikke turen til Åsgard eller Jotunheim. I stedet blir vi tatt til Svartalvheim, hvor Surt har begynt sine herjinger og fanget Balder. Derfor venter det ikke bare flere møter med de iskalde jotnene, men også nye flammedekte fiender. Blant annet fikk jeg se såkalte Flame Keepers som kan gjenopplive andre og noen gærninger som eksploderer når de er nærme nok.

Heldigvis får vi en del nytt å leke med også. Den første traileren viser for eksempel at vi skal få bruke øksspyd-hybriden atgeir, men takket være et nytt armbånd dvergene har gitt henne venter det mer overnaturlige egenskaper i tillegg. Dette gir oss nemlig mulighet til å stjele egenskaper fra døde fiender. Traileren jeg fikk se viste blant annet at vi derfor kan gjenopplive fiender og få dem til å kjempe for oss, teleportere ved å skyte piler dit vi vil og forvandle oss til en ravn. En rekke ting som det høres ut kan gjøre et allerede bra kampsystem enda bedre, så det er kult å høre at valkyrjene introduserer muligheten for å teste ferdighetene våre i kamparenaer hvor vi kan øke vanskelighetsgraden selv med ulike modifikasjoner. Jo vanskeligere du gjør det - jo bedre skal belønningene være. De nye egenskapene kan ikke bare brukes i kamper heller, for utviklerne lover at Dawn of Ragnarök også blir litt "metroidvania" ved å la oss utnytte disse i utforskning og gåter.

Med tanke på utvidelsens fokus på mytologi overrasker det nok ikke at Dawn of Ragnarök utvikles av Assassin's Creed: Origins - The Curse of the Pharaohs-skaperne i Ubisoft Sofia, og med tanke på alt nevnt over høres det ut som om vi atter en gang kan forvente både kvalitet og kvantitet. Særlig siden dette området med alt fra mørke miner til vakre fjell skal være rundt en tredel så stort som England. Som om det ikke var nok skal du ikke se bort fra at det fortsatt er noen hemmeligheter på lur, for jeg kan banne på at jeg så noen mystiske Animus-tegn og en annen utgave av Eivor være på skjermen i noen millisekunder da Odin ble truffet av en pil i den ene traileren. Én ting er i alle fall klart: Ubisoft har mer på lur både historie- og gameplay-messig fremover. Allerede i morgen får vi altså en liten forsmak, mens det lovende hovedmåltidet kommer i mars.

