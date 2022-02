Assassin's Creed Valhalla får bedre sniking og blir lettere i morgen

HQ

Godt over et år har gått siden Assassin's Creed Valhalla ble lansert, men som vanlig har Ubisoft gjort en fremragende jobb med å gjøre et allerede veldig bra spill enda bedre med mange oppdateringer. I morgen er det tid for et nytt eksempel på dette.

For rundt klokken 13 i morgen kan vi laste ned 1.5-oppdateringen til Assassin's Creed Valhalla, og det må være lov å si at den muligens vil leve opp til tallet. Blant annet skal sniking bli generelt bedre ved å gjøre slik at folk og dyr ikke oppdager Eivor på ekstremt lange avstander og når det gir veldig lite mening. Et eksempel på sistnevnte er når vi bruker omgivelsene som våpen.

Samtidig venter det en lettere vanskelighetsgrad kalt Saga. Denne blir spillets laveste, og er ment for de som virkelig ønsker så lite utfordring som mulig ved å gjøre slik at fiender gjør langt mindre skade, ikke skalerer seg basert på ditt nivå og bruker veldig lang tid på å oppdage deg.

I tillegg til dette skal oppdateringen fikse en drøss med små problemer og merkverdigheter du kan lese mer detaljert om i linken slik at alt er bedre når Dawn of Ragnarök-utvidelsen lanseres den 10. mars.