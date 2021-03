Assassin's Creed Valhalla får etterlengtede funksjoner

Du ser på Annonser

I utstyrfokuserte rollespill hvor man stadig jakter etter noe bedre er det alltid litt kjedelig å måtte velge mellom å være så sterk som mulig eller å se så bra ut som mulig. Heldigvis blir ikke dette et problem i Assassin's Creed Valhalla lenger.

Ubisoft har offentliggjort listen over endringer som kommer med den nyeste oppdateringen til Assassin's Creed Valhalla i morgen, og den avslører blant annet at vi endelig får en såkalt "Transmog"-funksjon i morgen. Dette betyr at vi kan endre hvordan utstyret vi bruker ser ut. I dette tilfellet må vi 50 sølv til Gunnar hver gang noe skal endres.

I tillegg får vi disse tre nye ferdighetene:





Fearless Leaper: Når denne er aktivert vil byksene gjøre skade over et større område og kan gjøres fra alle høyder.

Raven's Loot: Vår kjære ravn kan plukke opp ting fra folk og skapninger drept på avstand.

Loot Food: En større sjanse for å finne mat når du gjennomsøker lik.



På toppen av det hele vil oppdateringen gjøre slik at det blir flere katter i spillet, la oss ha kameraet nærmere og selvsagt fikse en drøss med problemer.