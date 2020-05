Assassin's Creed Valhalla får norsk musikk

Assassin's Creed-serien er ikke bare kjent for kult gameplay, men også knallbra og vakker musikk. En av hovedgrunnene til dette er grunnarbeidet fra danske Jesper Kyd i de første spillene, men mange fans har vært skuffet over at han avsluttet samarbeidet med Ubisoft etter Assassin's Creed: Revelations for ni år siden. Vel, nå har jeg gode nyheter.

Ubisoft kan nemlig avsløre at det er en meget imponerende trio som skal stå for musikken i Assassin's Creed Valhalla, og en av disse er selveste Jesper Kyd. Som om det ikke var nok kan både patrioter og folk som generelt liker god musikk glede seg over at Einar Selvik er komponist nummer to. Det stemmer. Valhalla får musikk skapt av den talentfulle 40 år unge bergenseren som Ubisoft nok blant annet merket seg etter å ha sett Vikings. Til slutt blir vel ingen særlig overrasket over at tredje komponist er unge Sarah Schachner, så dette er et lydspor undertegnede helt klart ser frem til å høre på.