Assassin's Creed Valhalla lanseres visst i november

Du ser på Annonser

Man skal langt tilbake i tid for å finne et år hvor flere av Ubisofts største annonseringer ikke ble avslørt før planlagt, og som de siste månedene har vist ble ikke 2020 et unntak. Lekkasjene har ikke tenkt å stoppe heller.

Noen hos Instagram, Microsoft eller Ubisoft har nemlig tabbet seg ut, og lagt ut en reklame for Assassin's Creed Valhalla i Italia som avslører at spillet vil lanseres den 17. november. Nå bor ikke jeg i Italia, men en Redditbruker har lagt delt klippet, så der forsvant enda en overraskelse fra morgendagens Ubisoft Forward-sending.

Denne datoen er jo ekstra interessant siden dette betyr Valhalla vil lanseres to dager før Cyberpunk 2077. Ganske fascinerende at to gigantspill har valgt å gå for den uken, er det ikke? Man skulle nesten tro at det betydde PlayStation 5 og Xbox Series X vil lanseres samme uke eller før...