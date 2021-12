Assassin's Creed Valhalla må lastes ned på nytt neste uke

HQ

Som om Assassin's Creed Valhalla ikke var stort nok fra første stund har spillet bare fortsatt å vokse etter lansering. Da snakker jeg ikke bare om innhold i selve spillet, men også hvor mye plass det tar på harddisken eller SSDen. Heldigvis skal det gjøres noe med sistnevnte neste uke.

Ubisoft avslører at Assassin's Creed Valhalla vil få en ny oppdatert kalt 1.4.1 en gang neste uke, og denne vil tvinge oss til å laste ned hele spillet på nytt. Dette er det en god grunn til, for oppdateringen vil blant annet gjøre at det tar mindre plass. Nærmere bestemt hevder det franske selskapet at spillet vil kreve omtrent dette på hver plattform etter den nye nedlastningen:



PC blir omtrent 77 GB



PlayStation 4 blir omtrent 75 GB



PlayStation 5 blir omtrent 77 GB



Xbox One blir omtrent 63 GB



Xbox Series blir omtrent 72 GB



Samtidig sies det at endringen også vil føre til bedre ytelse, kortere lastetider og langt færre tilfeller av at ting plutselig dukker opp i omgivelsene.