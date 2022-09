Assassin's Creed Valhalla: The Last Chapter avslutter Eivor sin historie i høst

HQ

Snart to år gamle Assassin's Creed Valhalla har fått en drøss med oppdateringer og tre utvidelser etter hvert. Spesielt sistnevnte har ført historien til Eivor videre, så selv om kveldens Ubisoft Forward-sending i hovedsak fokuserte på seriens fremtid har vi også fått vite hvordan denne delen avsluttes.

En gang i høst vil nemlig Assassin's Creed Valhalla få en siste gratis utvidelse passende nok kalt The Last Chapter. Her vil Eivor kobling til Odin utforskes videre når han/hun forbereder seg på å forlate Ravensthorpe en gang for alle, noe som forhåpentligvis betyr at vi får svar på hvorfor graven til vår kjøre hovedfigur befinner seg i Vinland. Samtidig får vi vite at Basim har en viktig rolle i utvidelsen, så kanskje vi også får noen hint til hva som venter i Assassin's Creed Mirage neste år.