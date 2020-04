Assassin's Creed Valhalla-trailer avslører gameplaydetaljer

I går kunne altså Ubisoft endelig offentliggjøre Assassin's Creed Valhalla, men vi fikk ikke stort mer tydelig informasjon enn det. Den første traileren fra vikingspillet røper heldigvis mer.

For selv om traileren ikke byr på et eneste sekund med gameplay fra Assassin's Creed Valhalla får vi vite en god del om historien og slik. Her vil vi få spille som Eivor, og som forventet kan vi velge kjønn på denne personen selv. Den litt skuffende nyheten for noen av dere er nok at vi ikke får se stort av Norge, for Eivor reiser nemlig relativt tidlig fra vårt langstrakte land til England for å plyndre, herje og å bygge en ny landsby som vi selvsagt vil kunne tilpasse selv. Akkurat denne landsbyen markerer også et enda større fokus på viktige valg i historien, for allianser med andre grupper kan dannes, avgjørelser om noen skal leve eller dø tas og mer, noe som vil få konsekvenser både for landsbyen og hvordan historien utfolder seg.

Til slutt hinter de til at de spillbare sekvensene i nåtiden vil være en av måtene vi vil få nytte av internettilgang på, men akkurat hvordan ønsker de ikke å si enda. I tillegg kan vi bringe slåssekjemper andre spillere har skapt inn i klanen vår, så selv om Ubisoft måtte droppene planene om en samarbeidsmodus er det fortsatt mulig å vise frem hva man har skapt til andre.

Kort sagt høres det altså ut som om Assassin's Creed Valhalla vil bygge videre på det som gjorde at Origins og Odyssey trakk til seg et enda større publikum. Forhåpentligvis vil de uansett ikke skyve de som var skuffet over retningsforandringen helt fra seg, men det får vi se og høre mer om i de kommende månedene før Valhalla kommer til PC, PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X og Google Stadia i høst.