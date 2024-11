Assassin's Creeds moderne historie "gjorde serien vanskelig å nærme seg for nykommere"

HQ

En av de viktigste delene av et Assassin's Creed-spill har lenge dreid seg om det moderne elementet som skulle binde alt sammen. Ved å ha en person i nåtiden som opplevde historiske hendelser gjennom Animus, var det ment å gi en måte å knytte sammen de ulike historiene spredt over hele verden og gjennom tiden. Men etter hvert som serien utviklet seg og det kom flere og flere spill, ble denne moderne fortellertråden mye mer kompleks og vanskelig å holde styr på, og nå er det noe som Ubisoft bare løst fortsetter å utforske.

Når det gjelder hvorfor det franske selskapet kom til denne avgjørelsen, nevnte Assassin's Creed-sjef Marc-Alexis Cote på et BAFTA-arrangement i London på fredag til Eurogamer at mens det ble designet som en "dristig og nyskapende fortellerstruktur" endte det opp med å bli "en kognitiv belastning som gjorde franchisen vanskelig å nærme seg for nykommere."

Så med dette i bakhodet har Ubisoft bestemt seg: "Når vi går videre, er målet vårt å sette historien tilbake i sentrum for spillernes opplevelse. Den moderne fortellingen vil tjene til å forbedre, snarere enn å overskygge, den historiske reisen. Ved å skape en meningsfull kontrast mellom fortid og nåtid ønsker vi å gjenopprette den balansen som en gang kjennetegnet serien."

Vi får se denne nye tilnærmingen for første gang i Assassin's Creed Shadows, der vi blir fortalt at spillet vil "legge grunnlaget for denne narrative evolusjonen som vil vokse i årene som kommer."

Synes du dette er en god idé for fremtiden til Assassin's Creed, eller vil du at den moderne fortellertråden skal fortsette?