Astarion-skuespilleren Neil Newbon er ikke ferdig med karakteren

HQ

Neil Newbon var en produktiv stemmeskuespiller allerede før Baldur's Gate III, men etter at han spilte Astarion har han sjarmert massevis av nye fans og blitt et av de største navnene innen stemmeskuespill i dag.

I en samtale med IGN forteller Newbon om hvordan han ikke har klart å gi slipp på den bleke vampyren. "Når jeg er ferdig med de fleste rollene, spesielt når det gjelder lange jobber, og dette var en spesielt lang jobb, pleier jeg å tenke: "Flott, det er gjort", og jeg er fornøyd med å gå videre til neste rolle."

"Når det gjelder Astarion lever rytmen hans fortsatt i meg et sted, og jeg føler at jeg ikke er ferdig med ham. Men du vet, det er ikke jeg som bestemmer. Forhåpentligvis kommer jeg til å gjenskape ham en gang, og det vil jeg gjerne gjøre, men vi får vente og se."

Newbon sa at han er åpen for å spille Astarion i live-action, noe som ikke burde være så vanskelig med tanke på at mye av rollen i Baldur's Gate III krevde motion capture. Det er ikke bare Newbon som kan tenke seg å komme tilbake. Karlach- og Jaheira-skuespillerne Samantha Beart og Tracy Wiles sa til The Gamer under BAFTA-utdelingen at de ville komme tilbake selv uten Larian, forutsatt at manuset var bra.