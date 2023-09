Asterix & Obelix: Heroes lanseres i oktober

Hele Gallia er fortsatt ikke okkupert av romerne, for det finnes én liten gallisk landsby som nekter å kapitulere. Vi vet alle hvem som bor her, og nå er det igjen tid for et nytt eventyr med våre helter Asterix og Obelix.

Spillet heter passende nok Asterix & Obelix: Heroes, men denne gangen skal vi beseire romerne med kort, for dette er et kortbasert strategieventyr for å finne den mytiske Sword of Toutatis. Spillet spilles med en gruppe på fire helter (fra 24 opplåsbare figurer), og kortsystemet gjør det mulig å tilpasse alt til din spillestil.

Asterix & Obelix: Heroes lanseres 5. oktober til PC, PlayStation, Switch og Xbox. Vi har nå fått den første teasertraileren, som du kan se nedenfor.