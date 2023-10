HQ

I dag lanseres Asterix & Obelix: Heroes, et kortbasert strategi-rollespill fra gameXcite og Nacon som selvfølgelig inkluderer vår favorittgalliske duo og romere å slå i trynet.

Sjansen er ganske stor for at du kan spille det, ettersom det er tilgjengelig for PC, Playstation, Switch og Xbox. Tittelen Heroes kommer av at du spiller som en gruppe på fire helter, og flere populære figurer fra tegneseriene er tilgjengelige.

Sjekk ut lanseringstraileren nedenfor for å lære mer om dette eventyret.