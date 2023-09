Asterix & Obelix: Slap Them All 2 får en gameplay-trailer

Asterix og Obelix får overraskende besøk av Goudurix, som forteller dem at faren Oceanonix er blitt anklaget og fengslet for en forbrytelse han ikke har begått. Det fører våre favorittgallere ut på et helt nytt eventyr med mange fiender (spesielt romere) å banke opp i Asterix & Obelix: Slap Them All 2.

Vi er lovet mer av det som gjorde det opprinnelige eventyret så morsomt, i tillegg til flere nye funksjoner, og nå har vi fått en gameplay-trailer som du kan se nedenfor. Asterix & Obelix: Slap Them All 2 lanseres til PC, PlayStation, Switch og Xbox 30. november.